Des animaux de compagnie fragilisés par la sélection génétique

Certains chiens ou chats ont des caractéristiques physiques qui les rendent irrésistibles : un visage plissé comme certains bouledogues, des yeux très expressifs ou encore une taille très grande ou très petite.

Ils sont très appréciés et se vendent mieux, ce qui a conduit certains éleveurs à sélectionner, par accouplements successifs, les chiens et chats qui présentaient ces caractéristiques de façon plus marquée.

Ce qui est interpellant, c’est que la plupart de ces animaux hypertypés, comme on les appelle, souffrent de ces caractéristiques poussées à leur extrême. Cela leur cause toutes sortes de problèmes de santé, qui peuvent parfois nécessiter des interventions chirurgicales régulières.

Selon les experts en élevage, il devient urgent de sensibiliser la population aux problèmes rencontrés par les animaux hypertypés. Car aujourd’hui, rien n’est encore légalement prévu pour encadrer cette pratique d’élevage.