Des anciens résistants mis à l'honneur à Waremme

"Cinq ou six jours après, je reçois une deuxième convocation encore pour prendre le train pour aller en Allemagne, mais je n'y suis toujours pas allé. Et la troisième convocation stipulait que "si vous ne vous présentez pas maintenant, on prendra votre femme et vos parents pour aller en Allemagne". Alors, j'ai bien été obligé d'y aller le 10 mars 1943."

Fernand Moureau effectue un travail obligatoire en Allemagne. Il est électricien. Il a de la chance car son chef va le considérer de manière particulière: "J'allais presque tous les soirs chez lui. Il me donnait même des tartines que je donnais aux autres. Je n'avais pas faim. Il était bon avec moi oui."

C'est promis, dans les prochaines années, la Fédération Nationale des Combattants de Waremme va poursuivre son travail de mémoire.