Des analyses autour d’un nuage radioactif fictif émanant de la centrale nucléaire de Tihange

Soulignons-le, il s’agit d’un exercice ! Voici le scénario : un incident vient de se produire à la centrale nucléaire de Tihange. Un nuage radioactif fictif prend la direction sud-ouest de Tihange. Un camp de base est mis en place au centre sportif du Mosa à Engis à la demande de l’agence fédérale de contrôle nucléaire. Le colonel Stéphane Bairin de la Protection civile de Crisnée explique : "Sur le terrain, nous réunissons toutes les équipes de mesure de la Protection civile, de la Défense, du SCK Cen et de l’IRE. Lorsque nous recevons une mission, nous allons sur le terrain à en endroit pré défini pour aller faire une mesure de l’environnement".

Plusieurs mesures nécessaires

Quelques minutes plus tard, la Protection civile reçoit une mission. Les agents s’équipent et procèdent à une mesure de l’environnement grâce à des appareils. Le colonel Bairin poursuit : " Une fois que la mesure est réalisée, les résultats sont renvoyés vers un coordinateur local qui est une personne qui va rassembler toutes mesures qui ont été prises par nous et nos collègues pour pouvoir donner un avis sur la zone qui est contaminée".

Tester les outils de communication

Il faut évidemment tester les moyens de communication qui font souvent défaut lors des crises. David Rasquin, coordinateur du plan d’urgence nucléaire de l’agence fédérale de contrôle nucléaire, explique : "On veut vraiment tester les outils de communication, les outils d’analyse de données, de transferts des données et également la communication liée à la mobilisation et au déploiement logistique et opérationnel des équipes".

Nécessité de s'entraîner

Pour les disciplines engagées dans l’organisation des secours, les exercices sont essentiels. C’est aussi le cas pour les gouverneurs et les bourgmestres. Serge Manzato, bourgmestre d’Engis, explique : "C’est exactement comme un sportif de haut niveau, comme un militaire ou toute personne qui doit à un moment donné répondre à un stress dans une activité. C’est important de s’entraîner, c’est même fondamental sachant que cela ne se passe jamais comme dans le livre".