Des amateurs au théâtre pro : Peer Gynt bien entouré à Mons

Une vingtaine de comédiens amateurs et deux professionnels : c’est le casting concocté par Guillemette Laurent pour créer Peer Gynt au théâtre Le Manège (Mars), à Mons. Yoann Blanc et Catherine Salée sont entourés de Montois de tous âges prêts à s’investir et jouer toutes sortes de personnages pour accompagner la quête existentielle de Peer Gynt, le héros de Henrik Ibsen.

Pour la metteuse en scène, cette pièce était particulièrement propice à cet exercice : "Le texte parle de la question de la différence. Donc pour moi, c’était important, face à Yoann Blanc, qui est un grand acteur, professionnel, de travailler avec des acteurs qui le sont moins."

"Un après-midi de bonheur"

Ils sont moins pros, mais ultra-motivés par ce défi et cette rencontre. "Sur un plateau, qu’on soit amateur ou professionnel, on a un rôle à tenir. Quand chacun est dans son personnage, on obtient une belle pièce", explique Hugues. Pour France, pas de stress : "On est tous au même niveau. C’est très ludique. Un après-midi de bonheur". Quant à Arthur, il profite des trucs et astuces donnés par ses collègues : "Ils nous donnent des clés pour mieux jouer… Et nous interdisent de dire bonne chance".

Bonne merde alors à toute l’équipe. Peer Gynt est à voir sur Mars (Mons arts de la scène) ces jeudis 1er, vendredi 2 et samedi 3 décembre.