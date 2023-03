Des alternatives aux produits laitiers à base de noyaux d'abricots.

C'est le constat d'une start-up autrichienne, qui vient de faire sensation à la grand-messe des innovations alimentaires bio en Allemagne (BioFach, Nuremberg). Son business repose sur le principe d'une valorisation de ces déchets pour les réintroduire dans les filières alimentaires sous forme d'huile, de farine ou d'alternatives pour fabriquer des pendants végétaux aux produits laitiers.

Sauf que cette économie circulaire n'est pas si simple à mettre en œuvre. Parce que dans les noyaux, et en particulier dans ceux des abricots, des cerises et des pruniers, on trouve du cyanure. Le risque d'empoisonnement est réel en cas d'absorption en grandes quantités. Ce sont pourtant bien ces trois types de matières premières que l'entreprise Kern Tec a intégrés dans son schéma de production. Toute l'innovation repose en fait sur la capacité du process à extraire le cyanure.