Des allergies plus nombreuses et plus complexes : le point sur des recherches récentes

Françoise Pirson est pneumo-allergologue et cheffe de clinique aux Cliniques Saint-Luc. Elle exerce au Centre de l’Allergie, un centre pluridisciplinaire (pneumologie, ORL, pédiatrie, dermatologie, …) créé en 2009 pour optimiser la prise en charge holistique des maladies allergiques.

Françoise Pirson travaille aux Cliniques Saint- Luc en allergologie depuis 2001 en se concentrant la majeure partie du temps sur une activité clinique orientée sur les hypersensibilités alimentaire et médicamenteuse, avec un volet de recherche clinique à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain.

Dans ces deux secteurs, des collaborations nationales et internationales (européennes et françaises) ont pris place pour avancer dans les méthodes de diagnostic et de traitements, mais aussi pour constituer des bases de données permettant d’alimenter la recherche clinique en ces matières.

Ces travaux ont permis à Françoise Pirson de mettre en place localement des protocoles d'induction de tolérance et accoutumance alimentaire pour enfants et adultes sévèrement allergiques, d’instaurer des protocoles de prise en charge d'hypersensibilité médicamenteuse au niveau de l'hôpital, et de participer à l'établissement de recommandations nationales.

La docteure Françoise Pirson insiste sur l’importance de réaliser un bilan allergique, en particulier en ce qui concerne les allergies aux médicaments, et plus spécifiquement à la pénicilline. Or, si 10 à 15% des patients se disent, ou sont présentés, allergiques aux pénicillines, ils ne le sont en réalité pas dans 90 à 95% des cas. Leur réaction est souvent d’une autre nature mais les conséquences sanitaires d’un diagnostic erroné sont potentiellement majeures puisqu’il faut trouver des traitements alternatifs souvent plus couteux et moins efficaces. Françoise Pirson recommande donc fortement d’effectuer des bilans allergiques adéquats dans un centre expert où différentes spécialités médicales seront impliquées dans l’analyse et la prise en charge du patient.

En collaboration avec les allergologues du Réseau Allergo-Vigilance, Françoise Pirson s’est aussi récemment penchée sur la question de la prévalence des allergies dans la population de seniors, dont les résultats figurent dans un article publié dans le numéro d’avril 2023 de la Revue Française d’Allergologie. Alors qu’il y a une vingtaine d’années, il était courant de signifier au patient que ses allergies s’estomperaient à l’âge de 50 ans, ce n’est certainement plus le cas aujourd’hui ! Les allergies persistent, voire se développent, à tout âge, ce qui justifie d'explorer par un bilan correct toute suspicion d'allergie alimentaire chez les seniors.

Enfin, Françoise Pirson alerte sur une situation incompréhensible : l’allergologie n’est pas toujours pas une spécialité reconnue en Belgique !!! Une situation d’autant plus aberrante dans le contexte actuel : les projections de l’OMS annoncent que 50 % de la population mondiale souffrira d’allergie en 2050 ! De plus en plus d’allergies sont directement liées à l’environnement et au réchauffement climatique. Le fait que l’allergologie ne soit toujours pas une compétence reconnue chez nous laisse la porte ouverte à des pratiques non contrôlées et des dangers de dérives potentiels en termes de diagnostics, de traitements… À cet égard, l’inquiétude de la docteure Pirson est profonde ; elle a consacré une majeure partie de sa vie professionnelle à cette discipline stricte, dans laquelle il n’est pas imaginable d’improviser, car la vie du patient est possiblement en danger si la prise en charge est inadéquate ! Françoise Pirson s’investit donc à compléter la formation de base à l’allergologie des médecins, et enseigne à l’UCLouvain (où un cours de base est délivré dans le cursus général de médecine) pour sensibiliser les futurs généralistes ou spécialistes à l'importance de ces pathologies qui deviendront de plus en plus fréquentes et complexes. Elle a également développé et organisé un programme d'enseignement de 3e niveau sur le diagnostic et la prise en charge des hypersensibilités alimentaires, programme dévolu aux diététiciens diplômés. Elle a ainsi, pendant dix ans, participé à cet enseignement avec des collègues médecins et diététiciens au Centre de formation pour les Secteurs Infirmier et de Santé (CPSI) à Woluwe-Saint-Lambert.

Consultez les publications de Françoise Pirson sur Research Gate.