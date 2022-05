Des allées clairsemées à Batibouw : la flambée des prix des matériaux de construction n’enthousiasme pas les visiteurs

Le salon Batibouw a ouvert ses portes ce samedi au Heysel et accueille le public jusqu’au 29 mai. Qu’ils soient candidats à la construction ou à la rénovation d’une maison ou d’un appartement, les visiteurs du salon auront une question sur lèvres : combien les travaux coûteront-ils et est-ce le moment d’investir dans un chantier ? En effet, les prix des matériaux ont augmenté de 16% en moyenne depuis la pandémie de Covid.

Nos équipes ont sondé le public et les exposants dans les travées des palais du Heysel. "Cela nous fait peur, tout augmente", déclare une visiteuse. "On n’a pas le choix, on aura des travaux à faire qui doivent être faits obligatoirement. Il faudra les faire peu importe les prix et peu importe le temps qu’il faudra attendre pour les matériaux", répond une autre.