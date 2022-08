Des albums jeunesses pour passer un bel été

Au cœur du récit de Nathalie Wyss, une belle et improbable amitié entre un vieux Monsieur et un éléphanteau. Alors que le monde autour d’eux ne leur prête pas attention, car plus personne n’a le temps, ces deux amis profitent de la vie. Dans une ville grouillante de monde personne ne s’arrête pour apprendre à se connaître ou même voir ceux qui les entourent. On se sent bien seul, pourtant nos deux héros sortent de leur solitude pour vivre une belle amitié. Juliette Lagrange illustre avec justesse et poésie l’histoire de Nathalie Wyss. On ressent cette population qui n’a pas le temps et au milieu de cette foule, il y a un havre de paix, l’arrêt de bus de Monsieur Henry et de l’éléphanteau. Les dessins sont colorés, ils mélangent l’encre et l’aquarelle. Une histoire à découvrir dès 5 ans, pleine de tendresse, d’espoir et d’amitié.