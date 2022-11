Des aides financières pour soutenir les conjoints de personnes décédées

Selon les chiffres du service Pensions, 550.487 personnes bénéficiaient d'une pension de survie en janvier 2021, principalement des femmes qui représentaient 94,41% du total. Environ 1.500 jeunes travailleuses et travailleurs perçoivent par ailleurs une allocation de transition et 75.000 personnes de moins de 65 ans obtiennent une pension de survie chaque année.

Les autorités constatent toutefois qu'une partie de la population belge ignore l'existence de cette aide financière, en particulier de l'allocation de transition. Certains n'en bénéficient donc pas alors qu'ils y ont droit ou pensent ne pas pouvoir la recevoir parce qu'ils travaillent.

Les demandes tardives des veuves et veufs, plus de 12 mois après le décès, sont par ailleurs problématiques car elles peuvent entraîner la perte d'une partie de l'aide.

La campagne de communication veut donc informer un maximum de personnes sur l'allocation de transition et la pension de survie. Elle se déroulera principalement sur les médias sociaux, à l'aide d'un film d'animation et d'un site internet. Ce dernier donne des informations notamment sur la communication d'un décès, les droits du conjoint ou encore les conséquences sur la pension.

"L'allocation de transition et la pension de survie représentent une bulle d'air pour faire face aux dépenses du quotidien et à la charge des enfants", commente Karine Lalieux, ministre des Pensions. "La nouvelle campagne du service fédéral des Pensions permettra d'informer les actuels et futurs bénéficiaires de ces allocations, et ainsi de lutter contre le non-recours aux droits."