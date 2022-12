Des agriculteurs ont bloqué Colruyt pour protester contre sa politique d’achat des terres

Ce mercredi midi, pendant un peu moins de deux heures, une quinzaine de tracteurs ont bloqué le centre de distribution de Colruyt situé à Ollignies, dans le Hainaut. Ces agriculteurs du syndicat agricole Fugea et du RéSAP (Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne) protestent contre la politique du groupe Colruyt en matière d’achat des terres.

" Le groupe Colruyt achète des terres à des prix extrêmement élevés, bien au-delà de la moyenne, explique Vincent Delobel, agriculteur dans le Tournaisis. Une fois qu’ils ont acquis ces terres, ils refusent de les louer aux agriculteurs sous la forme d’un bail ferme. Ils pondent eux-mêmes des formes de contrats très précaires. Ils demandent des montants de loyer plus élevés que le fermage légal, ils nous privent de choisir ce que l’on cultive sur les terres. Il n’y a pas non plus de liberté de commercialisation : l’agriculteur vendra sa production uniquement à Colruyt, au prix que propose le groupe."

Selon le syndicat Fugea, Colruyt empocherait les primes PAC, les subsides européens destinés à soutenir le revenu agricole. "Pour nous, c’est inacceptable qu’un groupe comme celui-là vienne puiser dans cette enveloppe ", ajoute Vincent Delobel.