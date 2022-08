Des agriculteurs mènent des actions contre le plan azote du gouvernement flamand

Des agriculteurs mécontents contre le plan azote du gouvernement flamand organisent des actions ce vendredi et samedi en divers lieux de Flandre. Ils prévoient notamment de distribuer des tracts pour sensibiliser le grand public et de vendre des écharpes censées devenir un symbole de leur protestation, à l’image de ce qui a été fait aux Pays-Bas, où les manifestations des agriculteurs ont toutefois pris par moments une tournure bien plus violente.