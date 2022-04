Des agriculteurs manifestent à Hal contre l’achat de terres agricoles par Colruyt

Pour le Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (Résap), "Colruyt n’est qu’un exemple". Il dénonce "les manœuvres de la grande distribution qui cherche à prendre le contrôle de nos systèmes alimentaires".

"La grande distribution profite déjà de sa position dominante pour mettre la pression sur les agriculteurs. En s’emparant de la terre, leur principal outil de travail, elle affaiblit encore leur indépendance et leur pouvoir de négociation. On retourne à un modèle quasi féodal", explique Astrid Ayral, permanente de la Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs (Fugea).

Les manifestants ont également remplacé le slogan de l’enseigne du supermarché de Hal par une banderole "prix cassés sur agriculture brisée".

L’action était organisée en marge de la Journée internationale des luttes paysannes.

Colruyt a réagi vendredi en précisant que l’entreprise achetait des terres dans l’intention de les laisser dédiées à l’agriculture. "Lorsque des terres sont vendues sur le marché immobilier, elles sont souvent affectées à un autre usage", justifie Saskia De Block, responsable agriculture chez Colruyt. "Des terres agricoles restent des terres agricoles : telle est notre intention."

Colruyt affirme aussi ne pas vouloir travailler de manière "agressive". "Nous analysons dossier par dossier et regardons quel est le prix conforme du marché."