Des agences immobilières réclament des frais de dossier illégaux aux locataires !

Nous avons demandé des explications aux responsables d’agence.

Certains reconnaissent immédiatement le problème et nous expliquent que louer un bien prend beaucoup d’énergie et de temps. Il y a les dossiers à constituer, les visites à organiser et l’entrée dans le bien avec les démarches administratives à finaliser. Soit ! Mais comme le rappelle l’IPI, ces services doivent être facturés aux propriétaires. Dans les agences tournaisiennes, certains bailleurs paient moins l’agence immobilière que leur locataire. Privilège.

D’autres agences ne reconnaissent pas l’abus. Et jouent sur les mots. Pour elles, un candidat locataire qui entre dans une agence et demande ce qu’elle propose comme biens en fonction de son budget et de ses critères préférentiels équivaut à une mission de recherche confiée à cette agence immobilière.

Pour agir de la sorte, l’agence doit clairement annoncer les choses et faire signer un mandat de recherche au désormais "client". Le locataire doit donc connaître le tarif au préalable et être entièrement d’accord et conscient de ce que sa demande implique.

Aucun des locataires que nous avons rencontré n’a signé de mandat de recherche, par contre, il a été coincé par la facture imposée avant de débuter la location.