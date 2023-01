Des Afghans appellent à traduire le prince Harry en justice

Un proche d'un Afghan tué par un supposé raid aérien britannique en 2011 a appelé lundi à juger le prince Harry pour la mort de 25 combattants talibans pendant son service militaire. Le duc de Sussex révèle dans ses mémoires à paraître qu'il a tué ces personnes durant ses missions en Afghanistan. Il écrit les avoir considérées comme des "pièces d'échecs", suscitant un tollé tant en Afghanistan qu'au Royaume-Uni.

"Nous demandons à la communauté internationale de traduire cette personne en justice", a déclaré le Mollah Abdullah à propos du prince Harry dans une vidéo adressée aux médias américains. "Et nous devrions être indemnisés pour ceux que nous avons perdus. Nous avons perdu notre maison, nos vies et les membres de notre famille, nous avons perdu nos moyens de subsistance et aussi nos proches."

Honte

Abdullah dit avoir perdu neuf membres de sa famille dans un raid aérien de l'armée britannique. Un appel similaire a également été lancé dans la province afghane de Helmand. "C'est une honte qu'il en parle avec autant de fierté", a déclaré un membre du conseil provincial de Helmand à Sky News. "Nous demandons non seulement qu'il soit traduit devant un tribunal international, mais aussi que la communauté internationale le sanctionne le plus rapidement possible."

Harry a été actif dans les forces armées britanniques pendant plus d'une décennie. Il a fréquenté l'académie militaire de Sandhurst et a été déployé deux fois en Afghanistan en tant que pilote d'hélicoptère. Le prince a pris sa retraite militaire en 2015. Dans son livre à paraître, le prince Harry évoque le nombre de décès auxquels il a été mêlé lorsqu'il était dans l'armée. "Ce n'est pas quelque chose dont j'ai tiré satisfaction", écrit-il. "Mais je n'en avais pas honte non plus."