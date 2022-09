Des affiliés bruxellois de la CSC dénoncent des retards dans le paiement des allocations de chômage

Arnaud Bilande raconte son expérience : "J'ai travaillé pendant dix ans puis je me suis retrouvé au chômage et c'est là que j'ai commencé à être confronté à pas mal de problèmes. En gros, c'est globalement un manque de réactions total de la CSC, des délais assez impresionnants pour simplement prendre en compte les demandes d'allocations. J'ai fini mon contrat à durée déterminée en juin, j'ai rentré mon C4 le 5 juillet et puis, je n'ai eu aucune nouvelle de la CSC avant le 6 septembre, tout récemment donc. Il n'y avait pas de réponse aux mails, impossible de les joindre par téléphone, pas de possibilité de prendre rendez-vous et donc le seul moyen, c'est d'essayer de faire jouer ses contacts en interne pour faire bouger le dossier".

Le "piston", c'est aussi le moyen utilisé par un autre affilié de la CSC confronté à une période de chômage et à l'impossibilité de contacter le syndicat. Il a perdu son job en février 2020 et s'est immédiatement inscrit comme demandeur d'emploi en mars, avec l'objectif d'obtenir le statut d'artiste. "Comme les autres syndicats, la CSC était prise d'assaut à la suite des nombreux chômages temporaires mais il n'en est pas moins problématique que j'aie dû attendre 9 mois avant de percevoir mon premier mois de chômage. Quand on a un loyer à payer, un enfant à charge, se retrouver sans rentrées financières, c'est plutôt dramatique. (...) Pour débloquer les choses, j'ai dû finalement contacter via via des gens plus haut placés qui ont fait pression sur les employés pour que les choses avancent. Ce n'est évidemment pas normal."