Des activités pour la journée de la biodiversité à Marche, ce dimanche 22 mai

C'est un écrin de verdure au coeur de Marche-en-Famenne. Le site du Monument, sa chapelle et ses vitraux de Wiloos, mais aussi ce lieu où l'on veut développer encore plus de biodiversité. Un lieu où l'asbl Andage est active depuis plusieurs années. La Ville de Marche vient de signer une convention avec Andage pour l'entretien des lieux. Ce dimanche, pour la journée de la biodiversité, différentes animations sont prévues dont le troc, comme l'explique le Directeur d'Andage, Jean-Marc Caris :

"C'est une décentralisation de l'activité d'échange et de troc de notre alter boutique qui se trouve en plein centre de Marche, rue Saint Laurent. Là on proposera ce 19 mai, un dépôt d'objets et on les sélectionnera, pour proposer des objets de qualité. Et nous ferons la même chose dimanche. Des objets de décoration, des CD, des livres..."

Rendez-vous dès 9 heures pour la journée de la biodiversité, mais la Ville de Marche mène bien d'autres actions comme nous l'explique l'Echevine de l'Environnement, Valérie Lescrenier :

"Cette action ici, c'est un axe particulier du plan global qu'on développe à Marche, qui passe par la plantation de hêtres, par la distribution d'arbres, par le soutien au rucher communal, et par des actions de sensibilisation menées dans les crèches et les écoles."