Des activités pour ce week-end du 25 au 27 février en Wallonie et à Bruxelles

Le belge est amateur de bons vins et de gastronomie. C’est pour cela qu’après les fêtes, le Salon du vin et de la gastronomie à Huy nous invite à recharger les stocks de nos caves de produits de qualité. Plus de 400 producteurs de vin sont invités et plus de 100 produits bios et gastronomiques seront de la partie. Quelques producteurs sont à l’honneur durant cette édition, dont Le Château Moutte Blanc de France, Le Domaine La Ligière… Une formule privative vous est même proposée.

Quand ? Le vendredi 25 février de 16h00 à 22h00 – Le samedi 26 février de 11h00 à 21h00 – Le dimanche 27 février de 11h00 à 18h00

Où ? Hall omnisports – Avenue de la Croix-Rouge 4500 Huy

Contact et infos : info@salonduvin.be - Site web