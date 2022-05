Des activités à faire en Wallonie et à Bruxelles ces 6, 7 et 8 mai

Ce 7 mai débute le festival JEM, festival de marionnettes de 10 jours. Plus de 30 spectacles, seront présentés dont certains inédits, portés par des compagnies internationales et des compagnies belges confirmées. Notons qu’un des spectacles Petit canard, est proposé par la compagnie ukrainienne Three, ayant traversé les frontières afin de le présenter en Belgique. Le Théâtre Royal du Peruchet l’accueille donc dans sa programmation. L’entrée sera gratuite pour les Ukrainiens et que l’ensemble des recettes des deux spectacles sera versé à l’Union Internationale de la Marionnette en Ukraine.

Le vilain petit canard Tymofii ne laisse pas dormir son amie, la jeune fille Olenka. Très vite, à cause de la paresse d’Olenka, le petit canard doit se promener tout seul. A cause du manque d’attention, Petit Canard manque de se noyer dans le lac. Plus tard, il tombe dans le piège d’un renard rusé et malin. Le renard enlève Tymofii et s’enfuit dans la forêt. Ayant découvert que Tymofii a disparu, Olenka demande au hérisson timide et aux spectateurs de l’aider à le sauver.

Découvrez la programmation complète du festival.

Quand ? À partir du 7 mai jusqu’au 6 juin 2022

Où ? Théâtre Royal du Peruchet – Avenue de la Forêt 50 1050 Ixelles

Infos pratiques : +32 2 673 87 30 - info@theatreperuchet.be - Site web