Des activités à découvrir ce long week-end du 15 août en Wallonie et à Bruxelles

Ce week-end s’annonce plus doux et généreux en soleil. Ce qui peut être un argument non négligeable en faveur des brocantes et marchés aux puces organisés chaque année "les week-ends de 15 août". Plusieurs prendront donc leurs quartiers à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles dont en voici quelques-unes :

- Brabant wallon : WAVRE le 15 août de 6 heures à 18 heures, La brocante de l’Orangerieavec 400 exposants attendus ;

- Liège : Couthuin – Brocante de la galerie quelque 100 exposants au terrain de foot le 14 août 2022 à 7h00

- Hainaut : Eugies Brocante et marché de l’artisanat et du goût le 15 août jusque 19h00 ;

- Luxembourg : Paliseul Brocante et marché artisanal les 13 et 14 août Route de Gros-Buchy à 6850 Carlsbourg ;

- Bruxelles : Molenbeek-Saint-Jean Brocante du Karrevel en fête de 8h00 à 18h30

Cette liste n’est pas du tout complète, alors n’hésitez pas à vous renseigner afin de découvrir toutes les brocantes prévues en ce week-end de fête !