Des activistes pour le climat couvrent un Monet de purée en Allemagne

Les deux activistes défendant la cause climatique portaient des gilets de sécurité orange et, après leur geste, se sont installés près de la peinture pour justifier leur acte. Au total, quatre personnes ont été impliquées dans cette action de protestation, selon la porte-parole. Deux d’entre elles ont été interpellées par la police, a précisé cette dernière. Elles sont poursuivies pour intrusion et dégradation de bien.

Last Generation a publié une vidéo de la scène, confirmant que la substance était de la purée de pommes de terre. L’association a appelé les autorités politiques à prendre des mesures efficaces en faveur du climat.

"S’il faut une peinture engluée de purée de pommes de terre ou de soupe aux tomates pour rappeler à la société que la course aux énergies fossiles est en train de nous tuer, alors nous allons vous balancer de la purée sur une peinture !"

Une action similaire a été menée il y a une semaine environ à Londres lorsque deux activistes issus d’un autre collectif, ont jeté de la soupe aux tomates sur une toile de Van Gogh. Seul le cadre a été endommagé, la toile en tant que telle étant protégée d’une vitre à la National Gallery.