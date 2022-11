Des activistes ont acheté le slogan "White Lives Matter" pour contrer sa diffusion

Ramses Ja et Quinton Ward, activistes et animateurs d’une émission sur la justice raciale, ont acheté le slogan "White Lives Matter".

Il y a quelques jours, Kanye West portait un t-shirt "White Lives Matter", un slogan utilisé pour la première fois en 2015 par un groupe de suprémacistes blancs, la Société de renaissance aryenne, pour contrer le mouvement Black Lives Matter. Depuis, le slogan a été adopté par des membres du KKK et a été utilisé pendant les rallyes politiques de Donald Trump.

En apparaissant dans ce t-shirt, le rappeur Kanye West a choqué. Invité par Mouloud Achour dans Clique, il s’est défendu : "Les mêmes gens qui nous ont volé notre identité et qui nous ont catalogués comme une couleur nous disent ce que ça signifie d’être Noir […] Je voyais des Blancs porter des t-shirts "Black Lives Matter", comme s’ils me faisaient une faveur en me rappelant que ma vie compte, comme si je ne le savais pas. Je voulais donc retourner cette faveur aux Blancs."

Malgré l’explication de Ye, les animateurs de l’émission sur la justice raciale "Civic Cipher", Ramses Ja et Quinton Ward, ont déposé le slogan "White Lives Matter". En devenant les propriétaires, ils empêchent quiconque de l’utiliser.