Des activistes écologistes ont jeté de la soupe sur les "Tournesols" de Van Gogh à Londres.

Ces activistes n’en sont pas à leur coup d’essai. Le groupe avait déjà ciblé dans le passé des œuvres d’art. Il a par ailleurs mené des actions parmi lesquelles le blocage de routes.

"La crise du coût de la vie vient des énergies fossiles – la vie quotidienne est devenue inabordable pour des millions de familles qui ont froid et faim – elles n’ont même pas les moyens de s’acheter une boîte de soupe", a déclaré Phoebe Plummer, militante de 21 ans citée dans un communiqué du mouvement.

"Dans le même temps", "des gens meurent" à cause des "incendies et des sécheresses causés par le dérèglement climatique", a-t-elle fait valoir. "On ne peut pas se permettre de nouveaux projets pétroliers et gaziers", ils vont "tout emporter", a-t-elle ajouté.