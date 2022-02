Des activistes de StopAliBaba occupent une centrale à béton aux abords de LiègeAirport

L’opposition à l’arrivée du géant chinois de la logistique ne semble pas faiblir en région liégeoise. Depuis ce lundi à l’aube, quelques activistes paralysent les installations du constructeur Eloy. Pourquoi ? Parce que c’est à cet endroit que se préparent les matériaux qui vont servir à couler des dizaines, des centaines de milliers de mètres² de dalles des halles et entrepôts nécessaires au traitement des marchandises, et qui se multiplient aux alentours. C’est en effet paradoxal : la commune et la région accordent au cas par cas des autorisations pour les sociétés de transports, alors que l’étude d’incidences pour le renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Bierset n’est pas terminée, et qu’il est donc délicat de mesurer l’impact du surcroît d’activités induit par AliBaba ; une hausse des atterrissages et décollages, des vols de nuit et de jour, mais encore les conséquences sur la mobilité dans l’agglomération, avec une augmentation de trafic routier des camions pour acheminer tous ces colis vers les consommateurs. C’est évidemment une lacune en termes de procédure. Mais au-delà, l’action symbolique de ce matin entend également souligner l’absence d’une réflexion plus globale sur le monde mondialisé qui s’apprête à subir un sérieux coup d’accélérateur…