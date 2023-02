Des actions syndicales provinciales pour défendre le pouvoir d'achat le mardi 14 février

Mardi 14 février, différents syndicats mèneront des actions provinciales pour défendre le pouvoir d'achat, insistant particulièrement sur le maintien de l'indexation automatique des salaires.

Du côté du syndicat socialiste, où on plaide en outre pour des impôts plus justes et une diminution des prix de l'énergie, plusieurs rassemblements sont prévus lors de cette journée d'actions. Ce sera le cas à Marche-en-Famenne, Liège, La Louvière, Eupen, Bruxelles et Anvers.

Le président de la FGTB, Thierry Bodson, devrait par ailleurs être présent au rassemblement et à la manifestation organisée conjointement avec le syndicat chrétien à 11h00 à la gare de Marche-en-Famenne.