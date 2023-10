Des actions mémorables, un rêve brisé et un hamburger : retour sur la carrière d’Eden Hazard en dix moments marquants

Repéré par Lille très jeune alors qu’il jouait pour Tubize, Eden Hazard a effectué ses débuts professionnels avec le LOSC alors qu’il n’avait que 16 ans. Après quatre petites apparitions pour un total de 33 minutes de jeu, le Brainois a commencé à s’imposer lors de la saison 2008-2009. Malgré des statistiques loin d’être exceptionnelles (6 buts et 4 assists avec Lille), il est alors élu meilleur espoir. Cette saison-là, il a notamment marqué les esprits le soir d’une rencontre au sommet en Coupe de France face à Lyon, soirée durant laquelle il a délivré deux assists et mis un but.

Trois ans plus tard, le jeune Hazard quittera le club en véritable légende. Deux titres de meilleur espoir, deux titres de meilleur joueur, une Ligue 1 remportée, une Coupe de France remportée également avec un total de 50 buts et de 53 passes décisives au compteur. Le petit prince était alors prêt à conquérir un royaume encore plus grand.