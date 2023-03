Des actions de la police au terminal Eurostar ce vendredi et à BSCA jeudi prochain

Le calendrier prévoit tout d’abord une action en front commun (CGSP/CSC/SLFP/SNPS) ce vendredi matin, dès 6h30, au terminal Eurostar de la gare de Bruxelles-Midi. Des contrôles frontaliers renforcés y auront lieu. Lundi, le front commun se réunira devant la centrale nucléaire de Tihange, près de Huy, dès 6h30. La fin de la semaine prochaine sera marquée par une action de la CGSP et de la CSC à l’aéroport de Charleroi, à partir de 6h00, le jeudi 9 mars. Les policiers pourraient être rejoints dans leur démarche par les douaniers et il faut donc s’attendre, là aussi, à des temps d’attente plus élevés aux contrôles, met en garde Eddy Quaino. Il manque actuellement 30 policiers à BSCA et ce chiffre pourrait grimper à plus de 75 d’ici 2025 si on ne fait rien face à la hausse du nombre de passagers attendue, explique le syndicaliste socialiste.