Des acheteurs très taquins cette semaine dans Affaire conclue

Lorsque les vendeurs vérifient l’état du service, Gladys leur signale qu’il y a deux petits coups sur les assiettes à soupe. Julien, d’humeur taquine, lui dit : " Si ça tombe, ce sont les assiettes les plus importantes… " et Gladys lui répond : " Non, non, ce sont les assiettes à soupe ". Gérard ajoute : " Julien et moi, on très potage ! " Juste après, les enchères démarrent. Très vite, Caroline et Laurent atteignent l’estimation.

Laurent demande alors à l’acheteuse s’ils ont déjà atteint la somme estimée et Gladys explique qu’ils sont un petit peu au-dessus. " Vous en attendez plus, j’imagine ? Un petit peu oui… " Julien intervient et dit : " non pas forcément… " et Caroline ajoute : " En fait, elle voulait en-dessous de l’estimation ". Galdys rétorque : " Je venais juste vous voir ". Un peu plus tard, Gladys est étonnée que Julien ne se batte pas pour ce service vintage, mais il lui explique qu’il ne peut pas, que ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs et il ajoute qu’il n’a pas eu une enfance facile… Gérard lui répond : " ta mère non plus ! " en gloussant.

Ce très chouette service de 56 pièces s’envolera finalement pour 160 euros.

Gladys se déclare alors très heureuse, à la fois pour la somme obtenue et pour le très bon moment passé avec les brocanteurs. Elle n’hésitera pas à revenir très bientôt.

