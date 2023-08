Des accolades, des poignées de main et des bulles : Remco Evenepoel a fêté son titre avec la délégation belge (vidéo)

Un an après avoir décroché le titre sur la course en ligne, Remco Evenepoel est devenu champion du monde de contre-la-montre. Du haut de ses 23 ans, le Belge est occupé à se construire un fameux palmarès. Il n’en oublie pas pour autant de se montrer reconnaissant avec son encadrement comme on peut le voir sur ces images enregistrées par nos équipes sur place, à Glasgow.

On peut notamment y voir le natif de Schepdaal saluer les mécanos de la délégation belge avant de signer des autographes auprès de jeunes supporters. Après les différentes photos souvenirs, le vainqueur de la Vuelta 2022 a réalisé un petit discours avant d’ouvrir le champagne. Des bulles probablement consommées avec modération. La saison du double champion du monde est en effet loin d’être finie.