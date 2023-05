Des accès aux 24h de Spa-Francorchamps à remporter

Du 29 juin au 2 juillet, plus de 70 voitures participeront à l'édition 2023 des 24H de Spa, la plus grande course GT au monde. Celle-ci promet d'être une véritable compétition sportive mondiale, avec des équipes venant d'aussi loin que la Chine, l'Australie et les États-Unis pour chercher la victoire dans la classique ardennaise.