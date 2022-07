Des abus sexuels sur mineurs au sein des témoins de Jéhovah ? Le Centre d’information sur les sectes réclame une enquête

Note de la rédaction : La publication ci-dessus, ainsi qu’un reportage diffusé dans le Journal Télévisé de la RTBF le 20 décembre 2018, fait référence à un rapport intitulé " signalement sur le traitement des abus sexuels sur mineurs au sein de l’organisation des témoins de Jéhovah " rédigé par le centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires (CIAOSN). A la suite de ce rapport, le CIAOSN a été condamné par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, section civile. Dans un jugement du 16 juin 2022, le tribunal indique que " construire, comme l’a fait le CIAOSN, une analyse d’un phénomène en Belgique quasi exclusivement sur des articles de presse ne correspond pas à la mission normalement prudente d’un centre d’étude institué par l’Etat belge. […] Le CIAOSN n’a pas rempli sa mission légale avec la prudence et le soin requis. […] Pareille publicité faite au rapport et à la recommandation dressés et diffusés fautivement par le CIASON a incontestablement porté atteinte à la réputation de la CCTJ (congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah). […] Le dommage moral sera adéquatement et intégralement réparé par la publication du présent jugement sur la page d’accueil du site du CIAOSN. " En réaction à ce jugement, le CIAOSN affirme qu’il "a toujours veillé à remplir sa mission légale avec la rigueur et la prudence requises aux fins d’assurer une information objective, transparente, pluraliste et responsable."