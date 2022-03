Des abris ukrainiens aux réseaux sociaux, le violon comme "arme de résistance"

"Je voulais que cette vidéo touche le cœur des gens ; la musique est la forme de prière la plus puissante", confie à l’AFP Kerenza Peacock, violoniste du LSO à l’origine de ce projet baptisé "Violinists for Ukraine" qui collecte également des fonds pour les victimes de guerre. "Illia était incroyable. Il a été filmé alors qu’il entendait des sirènes d’alarme et la connexion internet était mauvaise".

"J’ai été filmé dans un abri où on passait la nuit car, quand on allait dans notre appartement la journée, on essayait de pas faire de bruit pour rester attentifs aux sirènes", a expliqué le jeune homme à l’AFP via le logiciel de communication Skype.

"La musique a dû pouvoir et les musiciens ukrainiens sont aujourd’hui des soldats sur le front musical", assure le jeune homme, qui s’est réfugié avec sa grand-mère dans la région de Lviv (ouest) mais reste inquiet pour ses parents bloqués à Jytomyr, à l’ouest de Kiev.