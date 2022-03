Des "abris climatiques" dans les écoles de Bruxelles, Barcelone Paris et Rotterdam.

Dans le cas spécifique de Barcelone, qui est l'une des zones du bassin méditerranéen les plus touchées par le changement climatique, l'une des priorités consistera à trouver des solutions pour faire face aux effets de la hausse des températures et des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Cela pourrait par exemple se traduire par une extension des espaces verts ou encore l'installation de fontaines d'eau dans les cours de récréation.

"L'idée est de consolider les espaces dans lesquels les élèves peuvent 'apprendre et se sentir à l'aise' dans un contexte de hausse des températures ainsi que de minimiser l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur ces environnements éducatifs", précise Isabel Ruiz Mallén.

D'autres types d'initiatives seront également menées, comme l'amélioration des aires de jeux, un meilleur accès à l'eau, un mobilier plus durable, ainsi que la promotion d'une éducation plus inclusive axée autour de la question du genre.