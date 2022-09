Dès 2023, Google vous alertera si une recherche vous concerne

Le moteur de recherche annonce que dès le début de l’année prochaine, un nouvel outil pourra non seulement vous permettre de supprimer des informations en ligne vous concernant, mais également vous alerter quand si vous faites l’objet d’une recherche.

Concrètement, si un internaute cherche votre adresse, votre numéro de téléphone, ou vous mentionne dans la barre de recherche pour en savoir plus sur votre vie privée (on ne parle pas ici d’un article de presse par exemple), Google vous alertera. À condition d'avoir activé l'outil.

Vous aurez ensuite la possibilité de demander le retrait de ces informations, afin d’être plus en sécurité. Évidemment, cela ne concerne que les informations affichées sur Google.

"Même si nous supprimons un contenu de la recherche Google, il est possible qu'il existe toujours sur le Web. Cela signifie qu'il peut rester accessible sur la page qui l'héberge, via les réseaux sociaux, via d'autres moteurs de recherche ou par d'autres moyens. C'est pourquoi nous vous conseillons de contacter le webmaster du site et de lui demander de supprimer le contenu", explique la firme de Mountain View.

Mais vu que Google reste le moteur de recherche le plus utilisé au monde, c’est un bon début. L’outil, qui est déjà disponible pour certains utilisateurs, sera généralisé dans les mois qui viennent.