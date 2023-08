Derrière Van Aert, Evenepoel et Philipsen, la relève est bien là : découvrez nos sélections espoir et junior pleines de talents

Alec Segaert (20 ans – Lotto Dstny) s’est fait connaître du grand public fin juin. Deuxième des championnats de Belgique en ligne et contre-la-montre, Segaert ne devait normalement pas passer pro cette année. Ses performances ahurissantes l’ont propulsé plus tôt que prévu dans la cour des grands. Redoutable contre le chrono et capable de briller sur les courses d’un jour, Segaert doublera la course en ligne et le contre-la-montre à Glasgow.