"Derrière un micro", le stand up show de Kyan Khojandi débarque à Bruxelles !

Retrouvez Guillermo Guiz, Baptiste Lecaplain, Melha Bedia, Doully, Fanny Ruwet & Inno JP aux côtés du Maitre de Cérémonie, Kyan Khojandi, ce jeudi 2 juin, dès 20h05 sur Tipik en TV et sur Auvio !

C’est en 2018, à Montréal que Kyan Khojandi a lancé son Stand up Show : "Derrière un micro" ! Le principe, mettre en avant des artistes locaux, également des têtes d’affiche françaises. L’ambition de ce show est de voyager à travers les pays afin de faire connaître l’humour francophone aux quatre coins du monde.

Cette année, c’est à Bruxelles que le créateur de "Bref" a déposé son micro s ur la scène du Théâtre du Vaudeville . Durant toute une soirée, ces artistes belges et français démontreront, tour à tour, leur talent d’interprétation et de leur maîtrise du stand up.

Une soirée d’humour à vivre dès 20h05, ce jeudi 2 juin, sur Tipik et tv et sur Auvio.