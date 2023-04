Derrière les murs du Vatican : entre mystère et fascination

Ici comme nulle part ailleurs règne une concentration unique d’art, d’histoire et de pouvoir. Mais pourquoi cette colline a-t-elle été choisie pour devenir le centre névralgique du monde catholique, et pourquoi en Italie ? Quel a été le rôle de l’art dans l’édification du pouvoir des papes ? Et comment la basilique a-t-elle acquis sa légitimité au sein de l’Empire Romain ?

Les archéologues fouillent catacombes et nécropoles antiques pour remonter aux origines de la cité. Et l’on voit, que depuis les débuts, le Vatican a cultivé ce lien nécessaire entre art, architecture et religion.

La cité du Vatican continue, encore aujourd’hui, à fasciner cinq millions de visiteurs chaque année, pèlerins comme amateurs et passionnés d’art. Un lieu unique pour la chrétienté où le baroque se déploie partout dans la cité à travers une collection de trésors majestueux et exubérants.

