Le folklore est-il sexiste ? Comment faire évoluer les représentations et qui sont ces nouvelles figures dites féminines ? Pourquoi l’inclusion dans le folklore est devenue une question politique ? Tant de sujets que nous aborderons avec nos invitées.

Pour décortiquer ces illustres festivités, Safia Kessas tendra son micro à Margaux Joachim, coordinatrice de la régionale de Charleroi du mouvement "Présence et Action Culturelles" et initiatrice du groupe Sorcières, ainsi qu’à Marie Depraetere, historienne de l’art et attachée à la Direction du patrimoine culturel de la FWB.