Derrière le voile, la double vie de la rappeuse pakistanaise Eva B

De temps en temps, des gens la reconnaissent à ses yeux, mais elle dément toujours être l’artiste. "Je suis bien comme je suis. Je ne peux pas m’occuper de tout le monde", dit-elle, en pensant à l’attention qu’elle ne manquerait pas d’attirer si son identité était connue.

Même si au Pakistan, une république islamique conservatrice, la plupart des femmes sont d’une manière ou d’une autre voilées, peu d’artistes osent porter le hijab sur scène.

Quand elle a commencé à s’adresser à des studios, les producteurs et directeurs musicaux ont d’abord été "stupéfaits". "Ils ont réagi comme s’ils se disaient : Qu’est-ce que c’est que ça ?", raconte-t-elle. "Mais rapidement, tout est devenu normal."

Le voile a toujours fait partie de son identité de musulmane, en même temps qu’il a défini son image de rappeuse.

Aujourd’hui, je porte des vêtements plus stylés pour les clips, alors on me remarque. Mais je garde toujours mon hijab