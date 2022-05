"Derrière le rideau", un premier roman pour l’Esneutoise Elodie Christophe

"Derrière le rideau", c’est le titre du premier roman que vient de publier l’Esneutoise Elodie Christophe. Une intrigue qui se déroule dans un milieu pâtissier et qui se veut plus qu’un roman puisque l’autrice a collaboré avec cinq pâtissières belges pour ajouter du gourmand à l’écrit. Ce roman, Derrière le rideau, est disponible via le site elodiechristophe.be au prix de 20 euros, ainsi que dans diverses librairies de la province.