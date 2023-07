Derrière le pénis dessiné dans les airs par un pilote Lufthansa en colère, le GPS-drawing, un street art pas comme les autres

Se mouvoir en suivant un circuit très précis afin de dessiner un motif sur une carte GPS n’est pas neuf et. Aux Etats-Unis, la pratique est très répandue, et depuis très longtemps, puisqu’elle semble être apparue quasi en même temps que le GPS. Mais il est principalement l’apanage des coureurs, marcheurs et cyclistes. En Europe, c’est la triathlète française Marie Leleu qui avait fait connaître ce street-art d’un autre genre via sa vidéo “On dessine un requin de 50 km !”. Et pendant la pandémie, de nombreux confinés ont intégré les restrictions géographiques dans cette pratique sportivo-artistique. Des "dessins" aux hashtags multiples comme #GPSart, #runningart ou autres.