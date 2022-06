Derrière le hashtag #mediterraneandiet, des conseils souvent trompeurs.

Inspiré par l’alimentation des pays bordant la mer Méditerranée, le régime méditerranéen est réputé pour ses nombreuses vertus sur la santé. Composé de légumes, de fruits, de céréales complètes, de légumineuses, de viandes blanches et de poissons maigres, il offre en effet de multiples avantages pour la santé cardiaque et cérébrale, allongerait l’espérance de vie et réduirait les risques de cancer. Il est donc logique de retrouver sur les réseaux sociaux de nombreuses recettes inspirées de ce régime aux bienfaits multiples. Mais attention, toutes les publications ne se valent pas.

Selon les chercheurs du département américain de l’agriculture et du Baylor College of Medicine, beaucoup de posts sèment la confusion et prodiguent même des conseils de santé inexacts. Pour mener à bien leurs recherches, les spécialistes ont noté les 200 premiers résultats qui apparaissaient avec le hashtag #mediterraneandiet en août 2021 sur TikTok.

Si 78% des messages sont "liés à la santé d’une manière ou d’une autre", seuls 9% expliquent précisément ce qu’est le régime méditerranéen.

Un message sur cinq ne concernait pas la santé mais plutôt la cuisine méditerranéenne. Ainsi, on retrouve des aliments répandus dans les pays bordant la méditerranée tels que la viande d’agneau, de la viande rouge ou encore du pain pita, qui sont exclus du régime méditerranéen.