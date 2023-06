Derrière l’humour trash de "Rick et Morty", une réflexion sur la "condition humaine"

Réservée aux adultes, la série d’animation "Rick et Morty", sorte de "Retour vers le futur" trash et déjanté, est devenue un phénomène mondial en dix ans parce qu’elle porte une "réflexion sur la condition humaine", selon ses fans et son équipe.

Cette production de la chaîne américaine Adult Swim suit les aventures spatiotemporelles d’un scientifique alcoolique et dégoûtant, Rick, et de son petit-fils, Morty, ado mal dans sa peau et victime des projets fous de son papy.

Pour fêter ses 10 ans et à l’approche de sa septième saison, elle a eu droit mercredi à une conférence dédiée au festival international d’animation d’Annecy.

"Cela montre que Rick et Morty est un succès international", a lancé devant une salle comble le président d’Adult Swim, Michael Ouweleen, rappelant qu’elle est diffusée dans 112 pays. "Cela n’a pas toujours été le cas", a-t-il ajouté au sujet de cette série initialement pensée pour un public de niche.

L’heure étant à la fête, le sort de Justin Roiland, co-créateur avec Dan Harmon et doubleur principal de la série, écarté en janvier après des accusations de violences conjugales rejetées depuis par la justice, n’a pas été abordé.