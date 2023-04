Derrière Herman Dune, les 2 frères David-Ivar et André Herman Dune

En 2001, le label indépendant californien Shrimper publie l’album "They Go to the Woods" aux États-Unis. En 2003, le groupe sort 2 albums : "Mas Cambios" et "Mash Concrete Metal Mushrooms" puis tourne aux USA. En 2006, l’album "Giant" les propulse à travers le monde, grâce au succès du single "I Wish that I Could See You Soon" mais l’aîné, André, les quitte le navire pour une carrière solo. David continuera jusqu’en 2011 et reviendra en 2022 pour un seul en scène pour la sortie du premier volet de la compil "The Portable Herman Dune".