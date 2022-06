Derrière Bale et Ramsey, quelles sont les armes offensives du pays de Galles ?

Seuls deux autres joueurs du noyau gallois sont parvenus à marquer au moins 5 buts en sélection. Il s'agit de Daniel James et de Harry Wilson.

Le premier a 24 ans et est devenu un des pions inamovibles du sélectionneur gallois Robert Page. Rapide et technique, l'ancien joueur de Manchester United est capable de coups d'éclats mais aussi de quitter la pelouse anonymement. Titulaire avec Leeds cette saison, le petit ailier a marqué 4 buts et délivré 5 assists en Premier League.

Harry Wilson n'a quant à lui pas évolué dans l'élite anglaise cette saison mais en Championship avec Fulham. Un championnat qu'il a survolé avec son équipe. L'ancien produit du centre de formation de Liverpool a grandement contribué au sacre des Cottagers avec 10 buts et 20 passes décisives.

Régulièrement aligné sur l'aile droite ou derrière les attaquants par Robert Page ces dernières années, Wilson n'a débuté qu'un seul des cinq derniers matches du pays de Galles et pourrait à nouveau jouer les joker samedi face aux Diables rouges.