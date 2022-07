Derrière AC/DC… et d’autres groupes, la famille Young

De nombreux groupes sont dirigés par des membres d’un même clan et cela crée parfois quelques tensions… Un artiste peut éclipser son cadet et plus courant on ignore parfois l’existence d’un frère ou d’une sœur qui a pourtant eu une influence considérable dans la genèse et le succès d’un groupe. C’est le cas de la fratrie Young, soit 7 frères et une sœur dont les 2 plus connus sont Angus et Malcolm Young, du groupe AC/DC.

Le premier à fonder un groupe qui n’a pas marqué l’histoire du rock c’est Alexander Young, leader de Grapefruit à fin des années 1960, produit et promu par les Beatles. Mais c’est un autre frère Georges Young qui a gravi les charts en tant que guitariste rythmique du groupe Easybeats avec l’énorme succès "Friday on my Mind" en 1968. Par la suite, Georges a été bassiste d’AC/DC avant de devenir producteur pour les débuts du groupe.