Dernière tendance Tiktok à ne pas suivre : de la glace à la poudre protéinée pour dompter la chaleur.

De la banane, des fraises ou d'autres fruits frais, du lait d'amande sinon d'autres types de laits végétaux, de l'extrait de vanille, beaucoup de glace pilée... et surtout de la poudre protéinée. Voilà pour la recette de la crème glacée la plus tendance du moment, sur Tik Tok du moins. Les vidéos anglophones identifiées par le hashtag "Protein ice cream" ont généré plus de 87 millions de vues.

Un succès engendré aussi par un défi lancé en fin d'année dernière consistant à obtenir une texture très dense de cette mixture glacée au point de pouvoir renverser le bol du blender sans qu'elle ne termine sa course au sol, de la même manière que l'on peut effectuer le geste après avoir monté des blancs en neige.

La véritable star de cette recette, c'est la poudre protéinée. Utilisée par les sportifs afin de maintenir la masse musculaire mais aussi par des patients suivant un régime hyper-protéiné ou encore par des consommateurs véganes qui veulent complémenter leur régime sans produit carné, cette préparation sèche se trouve désormais sous diverses versions : à base de protéines de pois, de petit lait ou d'œufs, au goût chocolat, vanille ou caramel salé...