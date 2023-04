Dernière phase pour le projet de réaménagement urbain Lake Side à Tour et taxis

Le promoteur immobilier Nextensa a dévoilé ses plans pour la suite du réaménagement du site Tour et Taxis. Après la rénovation de la gare maritime et les nouvelles constructions qui s’y sont implantées ces dernières années, le réaménagement des lieux se poursuit. "Lake Side", c’est le nom de ce projet immobilier d’envergure qui va profondément changer l’aspect du site. C’est la vaste plaine de béton, qui jouxte la gare maritime et les immeubles administratifs de "Bruxelles environnement" et de l’administration flamande qui va changer de visage. Dans les prochaines années, de grandes tours vont venir combler ce grand espace. "800 appartements et 35.000 m2 de bureaux verront le jour", explique Michel Van Geyte, le CEO de Nextensa. 13 bâtiments pour les logements et 2 autres dédiés à des bureaux pour être précis.