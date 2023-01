Dernière ligne droite pour le permis de l'aéroport de Liège

L’aéroport de Liège, c’est 10.000 emplois directs et indirects et 143 entreprises connectées à cet aéroport. Comment préserver les perspectives de développement en limitant d’emblée le nombre de mouvements ? "Le but n’est évidemment pas de tuer les perspectives de développement ou de détruire l’emploi, poursuit Olivier Biérin, mais c’est si on permet un développement sans aucune limite qu’il y a un vrai risque, à la fois via la justice, mais aussi via des mesures européennes. On sait que la Commission européenne avance par rapport aux ambitions climatiques, aux objectifs climatiques.

C’est de la prévention juridique et prévention économique, estime le député. "On l’a par exemple vu avec la sidérurgie, sans investir dans des outils plus modernes, plus innovants et qui consomment moins, ce sont au final les travailleurs, notamment du bassin liégeois, qui ont payé les pots cassés. Ici, on estime qu’il faut des normes plus ambitieuses et attirer des compagnies qui vont voler sur des avions avec des moteurs qui consomment moins, qui produisent moins de bruit, qui produisent moins de nuisances. Et c’est seulement en innovant et en investissant dans des appareils et dans des ambitions environnementales plus importantes qu’on peut permettre de préserver l’emploi existant. Sinon, ce sont nos concurrents qui vont se frotter les mains et qui vont récupérer toute l’activité."