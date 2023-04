Dernière journée de folie en NBA : le tableau des playoffs 2023 est connu

Mais c’était quoi cette nuit complètement folle en NBA ? Dimanche, pour la dernière journée de la saison régulière, les 30 équipes NBA ont foulé les parquets. Si la plupart des équipes n’avaient strictement rien à jouer et ont donc laissé leurs stars de côté, d’autres devaient encore se battre pour décrocher les deux dernières places directes pour les playoffs.

"Se battre", c’est ce qu’ont fait Rudy Gobert et Kyle Anderson, deux… coéquipiers. En plein temps-mort du match importantissime entre les Wolves et les Pelicans, le Français, visiblement agacé par les propos d’Anderson, a pété les plombs et envoyé une patate à son coéquipier. Le pivot a été renvoyé chez lui dans la foulée. Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Jaden McDaniels, autre joueur de Minnesota, de s’embrouiller… avec un mur. Frustré, l’ailier s'est dirigé vers les vestiaires et a frappé de toutes ses forces dans le béton. Résultat des courses : McDaniels s’est fracturé la main.