Dernière Game : mais qui est Simon Puech ? [Interview]

Cette envie de reparler d’une de mes passions n’est jamais vraiment "partie" et quand la RTBF est venue frapper à la porte c’était l’occasion parfaite !



Tu as regroupé autour de toi un casting de rêve. Pourrais-tu nous le présenter ?

Oui bien sûr ! Thomas, c’est un peu celui qui m’a inspiré pour me lancer sur YouTube à l’époque, il avait une émission "Le Canapé" qui m’avait donné envie de me lancer.

Nostalgeek produit selon moi parmi les meilleures vidéos qui parlent de jeux vidéo sur YouTube et arrive à rendre le tout très cinématographique au montage, entre autres.

Quant à Avamind, c’est une proche dont je connais les talents à la lumière même avec des contraintes costaudes, donc je pouvais lui faire confiance !



On avait à peine annoncé la vidéo de God Of War que des viewers réagissaient déjà parce qu’ils attendaient ça depuis 2020. C’est quoi le truc avec GOW en fait ?

Ah oui ! Le dernier "Jeu Vidéal" aura été finalement centré sur Minecraft, mais avant la pandémie du Covid-19, deux autres épisodes étaient prévus : God of War et Death Stranding, justement.

On avait trouvé du budget auprès du CNC et on devait partir filmer ça en Islande. Mais une petite pandémie a eu raison de nous et le format s’est arrêté en cours de route.